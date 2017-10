Deskundige: gevolgen asbestdeeltjes in grit omvangrijk

De gevolgen van de vondst van witte asbestdeeltjes in het product Eurogrit moeten niet onderschat worden, zegt asbestdeskundige Jasper Kosters. Zijn telefoon staat de afgelopen dagen roodgloeiend.

Veel industriebedrijven werken met het grit en vragen Kosters om advies. "Maar ook uit de maritieme sector komen nu al geluiden dat er aan boord van schepen zakken Eurogrit staan," zegt Kosters. "Die zitten met de vraag hoe ze er vanaf komen en wat er nu feitelijk aan boord aan de hand is."

Kosters adviseert de bedrijven het materiaal te isoleren en ervoor te zorgen dat mensen niet meer blootgesteld kunnen worden aan de asbestdeeltjes. Medewerkers die al wel met het product hebben gewerkt, moeten dat volgens de asbestdeskundige nauwkeurig laten registreren bij hun werkgever.

"Nu naar een arts gaan, heeft geen zin, want de gevolgen van de blootstelling zijn pas jaren later te merken. Dat kan wel 20 tot 30 jaar duren, daarom moet je juist nu de verantwoordelijkheid vastleggen," legt Kosters uit.

Kosters is blij dat het vervuilde materiaal van de markt af is gehaald, maar daarmee dient zich het volgende probleem aan. Het grit kan niet meer zomaar over de weg vervoerd worden en ook de opslag daarna moet zorgvuldig gebeuren.

"Het kan dus niet eenvoudig teruggebracht worden, maar het moet op een juiste manier vervoerd en gestort worden. Daar zullen ook stortplaatsen op berekend moeten zijn, want het gaat om grote hoeveelheden."

Volgens Kosters moet het bedrijf meer verantwoordelijkheid nemen. Er zijn te veel vragen die onbeantwoord blijven. "Zoals waar het asbest vandaan komt en hoe lang het al in het grit zit. Nu wordt het probleem vooral bij de bedrijven gelegd die het grit hebben afgenomen," vindt hij.