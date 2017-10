Amateurvoetballer trapt Dordtse scheidsrechter tegen hoofd

Archieffoto

Scheidsrechter Djester Francisca uit Dordrecht heeft aangifte gedaan tegen een speler van voetbalclub OMC uit Dordrecht. Furkan Caliskan zou de scheidsrechter zondag in het duel OMC-Raamsdonkveer tot twee keer toe tegen z'n hoofd hebben geschopt. De speler had eerder in het spel al een gele kaart van de scheids gekregen, maar kreeg rood toen hij ‘kankerzooi’ riep. Dat viel niet goed bij de Caliskan. Francisca: “Ik wachtte tot Caliskan het veld af liep, maar hij kwam naar me toe en voor ik het wist, werd ik tegen mijn hoofd getrapt.” OMC uit Dordrecht heeft de speler inmiddels geschorst. De politie onderzoekt de zaak verder en ook de KNVB buigt zich over de kwestie.