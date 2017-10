Twee auto's zijn in de nacht van maandag op dinsdag ernstig beschadigd bij een brand aan de Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen. De brandweer en de politie gaan uit van brandstichting.

De hulpdiensten kregen om 02:50 uur melding dat de auto's in de Dantestraat in brand stonden. De brandweer was snel ter plaatse, maar toch raakten de auto's zwaar beschadigd.

De huizen waartegen de auto's stonden liepen nauwelijks schade op.