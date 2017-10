N59 bij Den Bommel paar uur dicht na ongeluk

Foto: weginspecteur Jeroen

De N59 tussen Den Bommel en het Hellegatsplein is in de nacht van maandag op dinsdag drie uur afgesloten geweest na een aanrijding. Of er mensen gewond zijn geraakt is onduidelijk.

De aanrijding gebeurde kort na 23:00 uur. Eén van de auto's belandde op de zijkant. Na het ongeluk moest de weg worden schoongemaakt en dat duurde tot 02:00 uur. Daarna werd de N59 weer vrijgegeven.