Liveblog beëindigd: Verdachte van babbeltrucs voor rechter

In Rotterdam vond dinsdagochtend de rechtszaak tegen Danny M. plaats. De 29-jarige man uit Rhoon wordt ervan verdacht dat hij van elf ouderen tussen de 80 en 100 jaar geld en spullen afhandig heeft gemaakt.

De verdachte zou onder meer een valse naam hebben gebruikt. Op die manier kreeg hij bankpassen, identiteitskaarten, sieraden en duizenden euro's van oudere mensen.

De man sloeg met name toe in Rotterdam, maar maakte ook slachtoffers in Capelle aan den IJssel en Barendrecht.

Over de rechtszaak hield onze verslaggever Paul Verspeek een liveblog bij dat je hieronder kan teruglezen. De rechtbank doet op 24 oktober uitspraak.