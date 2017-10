FC Rijnmond komt uit de Kuip!

De KPN-studio in de Kuip

FC Rijnmond krijgt een nieuw decor, en wat voor een decor! Met ingang van komende vrijdag komt de wekelijkse voetbaltalkshow uit de KPN-studio in de Kuip. FC Rijnmond zal om 14.00 uur live te zien zijn via Facebook en om 17.15 uur 'gewoon' op tv.

Door al vroeg in de middag live via Facebook te gaan, behouden de kijkers de mogelijkheid mee te praten. RTV Rijnmond stelt de mening van het publiek zeer op prijs.

Aan de formule van het programma zal verder weinig veranderen, die is al bijna tien jaar ijzersterk. Presentator Etienne Verhoeff blijft met direct betrokkenen de ontwikkelingen in het regionale profvoetbal bespreken. De achtergrond-reportage en de rubriek De Week blijven ook gehandhaafd.

FC Rijnmond is de enige regionale voetbaltalkshow van Nederland. Op vrijdag komt de show dus uit de Kuip. Op zondag maken we de uitzending om 20.15 uur vanuit de studio in de Lloydstraat. FC Rijnmond wordt mede mogelijk gemaakt door Qurrent en Wooning.