'Formule 1 denkt na over Grand Prix in Rotterdam'

Zien we dit gezicht straks over de Erasmusbrug racen? Foto EPA

Max Verstappen in duel met Lewis Hamilton. Foto EPA

De Formule 1 denkt na over een Grand Prix in Nederland. De eigenaren van de F1 zouden graag een straatrace zien en Rotterdam lijkt de meest reële optie te zijn. Dit meldt het doorgaans goed ingevoerde motorsport.com.

De website meldt dat de Sean Bratches, de commerciële baas van de Formule 1, al een oriënterend bezoek heeft gebracht om te kijken wat er mogelijk is. Amsterdam zou de voorkeur hebben, maar dat is qua logistiek lastig. Rotterdam heeft in het verleden (2005-2014) met tien City Racing's bewezen dat het een race door de stad kan organiseren.

Dankzij de goede prestaties van Max Verstappen stijgt de populariteit van Formule 1. Ook de Rotterdamse coureur Robert Doornbos is op de hoogte van een eventuele Grand Prix in Nederland en juicht het toe.