El Ahmadi op 5 november gewoon inzetbaar tegen ADO

Karim El Ahmadi hoeft het duel ADO Den Haag-Feyenoord op zondag 5 november niet te missen. Omdat de WK kwalificatie-interland Ivoorkust-Marokko is verplaatst, kan hij gewoon voor Feyenoord in actie komen.

Er was sprake van dat El Ahmadi ADO-uit moest missen, omdat Ivoorkust-Marokko gepland stond op 6 november. Het duel is echter doorgeschoven naar 11 november.

In tegenstelling tot zijn Feyenoord-collega en Oranje-international Tonny Vilhena maakt Karim El Ahmadi nog wel kans naar het WK in Rusland te gaan. In groep C van de Afrikaanse zone heeft Marokko met nog één duel te gaan 9 punten uit vijf duels. Ivoorkust heeft een punt minder.