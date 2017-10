Hemelshelse suikerkunst- exhibitie Stedelijk S'dam

Deze verdroten overgoten lerarenstakingsdag leent zich prima voor een Schiedams Stedelijk-museumbezoek om jong en oud de helse en hemelse beleving van al dan niet fout suikergoed bij te brengen.

Museumdirecteur Deirdre Carasso, inderdaad de zus van Radio 1 presentatrice Lucille, weet met haar tot de (on)zinneverbeeldingsprikkeling sprekende installatie-exhibitie de bezoeker meer dan vol in het bewerktuigelijke hart en hoofd te genaken en raken.

De voormalige Boymans van Beuningen conservatrice verschaft een verrassend speelse maar ook waarschuwende kijk op en in de sluipmoordenaarswereld die suiker heet.

Aanvankelijk met alle graagtes van gerntes van genoegen was uwer snoepvloggiesmokvlogger bereidt om in alle vroegte vanochtend dan ook aan de hand van Carasso's lik op stuk-beleid te worden rond- en deels vérleidt.

Edoch daar kwam ie ook best wel weer vlug op en van terug.........