Trio overvalt vrouw (76) 's nachts in woning

De politie stelt een buurtonderzoek in

Een bejaarde vrouw uit Gorinchem is dinsdagochtend om 04.00 uur in haar huis overvallen door drie mannen. De vrouw, 76, ontdekte de mannen toen zij even uit bed kwam.

Het drietal bond daarop het slachtoffer vast en doorzocht haar woning aan de Haarweg. Na een uur zoeken gingen de mannen er met een onbekende buit vandoor. Het slachtoffer kon zichzelf daarna bevrijden. De woning van het slachtoffer ligt afgelegen. De politie hoopt desondanks met een buurtonderzoek meer informatie te krijgen. Ook worden er camerabeelden verzameld.