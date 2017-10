Provincie: geen extra woningen in Hoeksche Waard

De provincie Zuid-Holland haalt voorlopig een streep door de woningbouwplannen van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Die wilden de komende jaren duizend woningen neerzetten voor met name mensen van buiten het eiland.

De duizend woningen moesten naast de drieduizend huizen komen die bestemd zijn voor de eigen bewoners van de Hoeksche Waard. De bouw is onderdeel van de zogenoemde Woonvisie Hoeksche Waard 2030.

Naar de stad

Volgens Zuid-Holland zijn er in de toekomst geen extra eensgezinswoningen nodig in buitengebieden. Er is volgens de provincie juist vraag naar woningen in stedelijke gebieden.

Uit onderzoek blijkt dat met name ouderen naar de stad willen vanwege de voorzieningen. Er moeten daarom meer woningen komen in steden als Rotterdam en Dordrecht.

Niet keihard

Het 'nee' van de provincie is niet keihard. De woningen voor nieuwkomers kunnen er bijvoorbeeld komen als de Rotterdamse regio akkoord gaat, en zelf duizend huizen minder bouwt.

En ook als de toekomstige vraag naar eensgezinswoningen verandert, ontstaan er weer mogelijkheden in de Hoeksche Waard.

Mocht het zover komen, dan wil de provincie invloed hebben op de plek waar die woningen dan gebouwd moeten worden.

De vijf gemeenten -Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen- en Zuid-Holland gaan in overleg over de woonplannen van het eiland.