Megahijskraan in centrum van Rotterdam

De hijskraan wordt opgebouwd

In hartje Rotterdam wordt dinsdag een hijskraan opgebouwd die al met al dik 140 meter hoog is. Het gevaarte staat op het voormalige gebouw van ABN AMRO op de Coolsingel. De kraan is nodig voor de bouw van twee woontorens.

De kraan van 85 meter hoog wordt in delen gebouwd op het 58 meter hoge gebouw. Bouwbedrijf Sprangers verwacht om 14:00 uur het hoogste punt te bereiken. "Dit is best een bijzondere klus. Je ziet het niet vaak dat een kraan bovenop een gebouw komt", zegt projectleider Alexander Stroetenga. Volgens hem is een kraan op een dak niet gevaarlijker dan anders. "Het vergt wel veel voorbereiding." De hijskraan wordt gebruikt voor de bouw van het nieuwe gebouw FORUM. In het gebouw komen twee torens met onder meer huizen en winkels op de begane grond. De toren krijgt onder meer een spectaculaire lift voor vrachtwagens. Als die winkelvoorraad komen brengen, worden ze met de lift ondergronds gebracht. De bouw duurt anderhalf tot twee jaar. Alles moet klaar zijn voordat de Coolsingel een grote opknapbeurt krijgt.