Man overvalt familiepark Plaswijckpark

Het Plaswijckpark aan de Ringdijk in Rotterdam wordt op maandag 25 juli 2016 vlak voor sluitingstijd overvallen. Het is vijf voor zeven als een man met een groen T-shirt het kantoor van het park binnenloopt. Hij bedreigt een medewerker met een vuurwapen en eist geld.

Als hij dat heeft gaat hij ervandoor in de richting van de Ringdijk.

Van de overvaller zijn beelden… (voor video klik hieronder)

De verdachte is een lichtgetinte man van 20 a 30 jaar oud. Hij is rond de 1 meter 80 lang droeg die dag een witte pet en een zonnebril.

Opvallend is dat hij een polo van het Plaswijckpark droeg, het shirt dat het personeel van het park draagt. Het is onbekend hoe de man aan het shirt is gekomen. De polo’s zijn nog maar kort in gebruik bij het park..

Heeft u tips voor de politie in deze zaak? Bel dan 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Voor een interview met de beheerder van het Plaswijckpark, klik op video hieronder.