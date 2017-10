Eis: 240 uur werkstraf voor dodelijk ongeval Zwart Janstraat

Justitie eist een werkstraf van 240 uur voor een dodelijk ongeval in de Zwart Janstraat in Rotterdam. In februari 2015 reed de chauffeur van een vuilniswagen een meisje op de fiets dood.

De verdachte zegt dat hij wel in zijn buitenspiegels heeft gekeken, maar dat hij de fietster niet heeft gezien.

De ouders en broer van de Franse au-pair waren niet aanwezig op de Rotterdamse rechtbank. Ze hebben aangegeven dat te emotioneel te vinden.

De broer van het slachtoffer had een brief geschreven, die in de rechtszaal werd voorgelezen. “Op 15 februari 2015 is het hele gezin doodgegaan. Ik huil, maar vooral voor mijn ouders.”

Het 20-jarige slachtoffer kwam uit Frankrijk en was als au-pair in Nederland. Volgens justitie heeft de verdachte zeer onvoorzichtig gereden. De 31-jarige chauffeur zou zijn gaan rijden, zonder in zijn buitenspiegel te kijken. Daardoor zag hij niet dat de fietster naast hem reed.

Als het aan justitie ligt, mag de man ook anderhalf jaar niet rijden. De verdachte zegt het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. Hij zegt constant te denken aan de nabestaanden in Frankrijk.

De uitspraak heeft lang op zich laten wachten, omdat de advocaat van de verdachte een eigen onderzoeksrapport presenteerde. Dat moest nog worden bekeken.

Bij dit uitstel van het proces liepen de emoties hoog op. De broer van de overleden fietster ging toen de verdachte te lijf , al ontkende hij later dat hij een klap had gegeven.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.