'Geen zorgen' bij buren na vondst asbest bij Dordts bedrijf

Aan de Dordtse Kilkade wordt op bedrijven rondom Eurogrit deze dinsdag onbezorgd doorgewerkt. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid meldt dat de eerste meetresultaten ook geen aanleiding geven tot bezorgdheid.

Eurogrit kwam afgelopen weekend in het nieuws, nadat het bedrijf zelf bekend maakte dat er stukjes (wit) asbest waren aangetroffen in het grit, dat wordt geleverd aan straalbedrijven. Het gaat om meer dan honderd bedrijven.

"Asbest wordt gevaarlijk als het verstuift, maar bij Eurogrit houden ze die bergen met grit altijd vochtig of worden ze afgedekt met pulp", weet een werknemer van een buurbedrijf.

"Wij maken ons in elk geval geen zorgen". Eurogrit zelf wil geen mededelingen doen.

Victor de la Vieter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zegt dat nog niet alle meetresultaten van de omgeving van het bedrijf binnen zijn.

"De regen was maandag een spelbreker. Sommige metingen doen we dus een dag later nog. Tot nu toe vinden we weinig asbest en zien we geen gezondheidsrisico's, maar ik sluit nu nog niks uit."

Bij straalbedrijven is meer reden tot ongerustheid. Werknemers van die bedrijven spuiten het grit onder hoge druk op objecten die geschilderd moeten worden. Daarbij verstuiven stukjes asbest wel. Om die reden alarmeerde Eurogrit zijn klanten ook.

Hoe de kankerverwekkende stof in het straalmiddel terecht gekomen is, is nog een raadsel.

"Dat willen zowel Eurogrit als wij graag weten. Pas als je de bron kent, weet je hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen", zegt De la Vieter.