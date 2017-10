Stroomstoring in Vlaardingen voorbij

Elektriciteit

In het gebied van de Wilheminahaven en de Binnensingel in Vlaardingen was dinsdagmiddag een stroomstoring. Om 13:03 uur kwamen 1482 klanten zonder elektriciteit te zitten.

Monteurs van netbeheerder Stedin moesten naar Vlaardingen om het probleem op te lossen. Rond half drie was de storing weer voorbij. Oorzaak van de storing bleek een defecte kabel te zijn.