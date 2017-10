Stroomstoring in deel Vlaardingen

Elektriciteit

In het gebied van de Wilheminahaven en de Binnensingel in Vlaardingen is dinsdagmiddag een stroomstoring. Om 13:03 uur kwamen 1482 klanten zonder elektriciteit te zitten.

Monteurs van netbeheerder Stedin zijn onderweg naar Vlaardingen om het probleem op te lossen. De oorzaak van de stroomstoring is onbekend.