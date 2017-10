Zaak eindexamenfraude Ibn Ghaldoun moet over

Het gerechtshof in Den Haag moet de zaak waarin een man werd veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de eindexamenfraude op de Rotterdamse Ibn Ghaldounschool opnieuw doen. Dat oordeelde de Hoge Raad dinsdag.

De terugwijzing naar de Haagse rechtbank betekent dat de rechter bank opnieuw moet beoordelen of de verdachte schuldig is aan heling van examens of niet.

De nu 22-jarige verdachte werd door justitie vervolgd voor heling van de examens, voor heling van foto’s van de examens en voor heling van een usb-stick met afbeeldingen van de examens.

De man werd uiteindelijk veroordeeld voor heling van de foto’s en de usb-stick.

Hij tekende beroep aan bij de hoogste rechtsinstantie van het land, de Hoge Raad. De man vond dat het gerechtshof de foto’s en de usb-stick ten onrechte aanmerkte als door diefstal verkregen goederen.

De Hoge Raad geeft hem daarin nu gelijk en heeft de uitspraak van het Haagse hof vernietigd.

De examenfraude bij de Ibn Ghaldounschool speelde in 2013 en leidde uiteindelijk tot het faillissement van de islamitische onderwijsinstelling.