Ondernemers Markthal: Rotterdam laat ons in de steek en Klepierre intimideert

De Markthal is in zwaar weer beland.Ondernemers luiden de noodklok.

De ondernemers van de Markthal voelen zich tekort gedaan door de gemeente. In een felle brief aan de wethouder schrijven ze dat Rotterdam zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de problemen van de geplaagde overdekte markt moet oplossen.

De brief bevat ook zware beschuldigingen aan het adres van huisbaas Klepierre. Er is volgens de winkeliers niet samen te werken met het Franse bedrijf, in tegenstelling tot wat wethouder Struijvenberg vorige week in een brief aan de gemeenteraad beweerde.

Er lopen twee gezamenlijke rechtszaken tegen Klepierre. In totaal 23 huurders hebben een zaak aangespannen over de hoogte van de servicekosten, Drie ondernemers willen van hun huurcontract af.

Intimidatie



Klepierre intimideert ondernemers die een zaak hebben aangespannen door te dreigen met represaillemaatregelen.

Zeven ondernemingen hebben daarom hun zaak tegen de Fransen ingetrokken, aldus de winkeliers.

Hangende die rechtszaken heeft Klepierre alle gespreken over de toekomst van de Markthal opgeschort.

Noodklok



"Afspraken worden niet nagekomen. Alles wordt vanuit Parijs besloten, ondernemers worden aan het lijntje gehouden, er is geen visie en geen strategie met betrekking tot het retailconcept'', zo staat te lezen in de brief, die ondertekend is door het Collectief Ondernemersbelang Markthal en de Ondernemers Vereniging van de Markthal Rotterdam.

De twee organisaties luiden de noodklok nu de leden te kampen hebben met omzetdalingen tussen de twintig en vijfentwintig procent. Inmiddels staan 12 van de 96 kramen leeg.

Ze hebben daarom een bureau ingeschakeld om te werken aan een reddingsplan. Ze vragen Struijvenberg om een financiële bijdrage voor dat onderzoek.

Versmarkt



De Markthal begon oorspronkelijk als een versmarkt, maar in de loop der jaren verdwenen de verskramen en kwam daar horeca voor terug.

Struijvenberg schreef vorige week in zijn brief aan de gemeenteraad dat het de ondernemers zelf waren die het concept van een versmarkt niet zagen zitten, maar die ontkennen dat. Volgens hen heeft concept nooit een echte kans gekregen.

Horeca



Een van de redenen daarvoor is de ongebreidelde uitbreiding van de horeca in de Markhal. De ondernemers schrijven dat er officieel ruimte voor 1600 vierkante meter horeca in de hal is, maar dat Rotterdam inmiddels vergunningen afgegeven voor 5600 vierkante meter.

De winkeliers wijzen toename van de eet- en drinkgelegenheden aan als veroorzaker van veel problemen. Zo noteren ze dit jaar een omzetdaling van 20-25 procent. Maar ook de horecazaken zelf lopen gevaar, aldus de middenstanders in hun brief.