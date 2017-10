Hond sneuvelt op A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht

snelweg

Op de snelweg richting Breda is bij Hendrik-Ido-Ambacht een hond doodgereden. Hoe het dier op de A16 terechtkwam is nog niet duidelijk. De dode hond is door de Dierenambulance afgevoerd.

Op de A16 richting Breda is kort na de Drechttunnel een rijstrook afgesloten. Dit heeft niets met de dode hond te maken, maar met een vrachtwagen die er een klapband kreeg.