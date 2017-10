Jong Sparta hard onderuit in oefenduel met derde divisionist

Jong Sparta heeft dinsdagmiddag het oefenduel met Jong Volendam ruim verloren. De Rotterdammers, uitkomend in de tweede divisie, gingen tegen derde divisionist Jong FC Volendam met 5-0 ten onder.

In Volendam begon onder meer spits Dalibor Volaš in de basis. De ploeg van trainer Frank van Kempen speelde zaterdag ternauwernood gelijk in de competitie tegen FC Lienden (2-2), maar won nog niet en is hekkensluiter. Jong Volendam won op zijn beurt knap met 5-0 bij ASWH. Zij staan op de vierde plek.