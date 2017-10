Doe je ding in de Open Microfoon

Morgen, woensdag, is de Rijnmond Nu-ploeg in Ahoy, bij de Rotterdam Business Challenge. Dus vanavond presenteren wij: De Open Microfoon. Wat heb jij te melden? Bel 010 - 436 44 36!

Wil je meepraten over het Nieuws dat je hoort of leest? Heb je er bijvoorbeeld vertrouwen in dat het nieuwe kabinet de rit uit zit? Ben je het eens of oneens met het besluit van de provincie om géén extra huizen te bouwen in de Hoeksche Waard? Maakt de gemeente Schiedam een grove fout door mooie bomen te kappen voor een fietspad? Bel 010 - 436 44 36.

Of heb je persóónlijk nieuws? Heb je een mooi huwelijk meegemaakt? Ben je mantelzorger? Of heb je iets bizars meegemaakt? Laat het weten in de Open Microfoon!

Wil je wat ruilen? Of ben je van plan iets bij het vuil te zetten terwijl iemand anders dat graag wil hebben? Een tuinset of een tafeltje in de aanbieding? Of ben je juist op zoek naar een speciale uitgave van een boek dat je nergens meer kan vinden?

Heb je een klacht? Over verkeershufters? Over stomme mensen in de supermarkt? Wil je een misstand met me delen? Een warme of koude douche uitdelen? PAK de Open Microfoon...

Zoek je nog leden voor je kluppie? Organiseer je binnenkort een open dag? Zoek je naar oud-klasgenoten? Is Poekie weggelopen? Stap op het podium. Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

Tijdens en na de uitzending kun je ook een twitterreactie sturen naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.