Rotterdamse politie vindt tonnen cash, vuurwapens en 42 kilo cocaïne op Kop van Zuid

In twee huizen aan de Lodewijk Pincoffsweg in Rotterdam-Zuid heeft de politie 630.000 euro cash, zes vuurwapens en 42 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 1,7 miljoen euro.

In een parkeergarage bij een van de huizen zijn twee auto's in beslag genomen.De wagens hadden verborgen ruimtes en werden waarschijnlijk gebruikt voor vervoer van drugs of geld.

In de huizen woonden andere mensen dan was geregistreerd.

Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om een 34-jarige man uit Den Haag en een 33-jarige man uit Barneveld.