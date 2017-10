Dit merkt de regio Rijnmond van de plannen van het nieuwe kabinet

De toekomstige sluiting van kolencentrales, miljoenen voor Rotterdam-Zuid en meer wijkagenten. Het zijn een paar plannen uit het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord van het nieuwe kabinet, waar bewoners van de regio Rijnmond mee te maken krijgen.• De Nationale Politie krijgt er structureel miljoenen euro's bij waardoor ook hier in de regio meer wijkagenten kunnen worden aangetrokken.

• Minimaal één kolencentrale sluit de deuren om de klimaatdoelen van Parijs te halen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2030 moeten alle centrales zijn gesloten. De Rotterdamse haven telt nu nog twee kolencentrales. Welke kolencentrale in Nederland als eerste dichtgaat, is nog niet besloten.

• CO2 wordt meer op- en afgevangen en restwarmte moet meer benut worden. Het kabinet gaat daarvoor in gesprek met het Havenbedrijf.

• De aanleg van de verlengde A15, de verbinding A13-A16 en de Blankenburgverbinding gaat door.

• Het kabinet investeert miljoenen euro's in Rotterdam-Zuid. Dit geld komt uit een pot van 900 miljoen euro voor regionale knelpunten. Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid is blij dat zijn programma wordt genoemd in het regeerakkoord. De afgelopen maanden heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb meermalen gelobbyd voor Zuid.

• Woningcorporaties die investeren in sociale huurwoningen krijgen een korting op de huurdersheffing. Ook wil het kabinet meer woningen voor middeninkomens bouwen. Volgens de Rotterdamse D66-fractie is dat goed voor de stad, omdat hier veel mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning op zoek zijn naar betaalbare huizen.

• Het kabinet heeft 170 miljoen euro gereserveerd voor voorschoolse educatie. Rotterdam kan daardoor de zogeheten 'groepen nul' voor kinderen met een taal- en leerachterstand behouden. De Rotterdamse CDA-fractie noemt het een mooi resultaat waar intensief voor is gelobbyd in Den Haag.

• Grote en middelgrote gemeenten mogen experimenteren met gereguleerde wietteelt. De kans is groot dat Rotterdam een proef gaat doen. De gemeenteraad nam in 2015 al een motie aan om een gemeentelijke hennepkwekerij te beginnen zodra dat wettelijk zou mogen.





Rotterdammers in de race



Het Rotterdamse college is blij met het regeerakkoord dat de partijen hebben gemaakt, omdat het perspectief biedt voor de stad. Een aantal plannen zijn gebaseerd op beleid dat in Rotterdam is ingezet.

"Bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en duurzaamheid. Ook de investering op Rotterdam-Zuid en de ondersteuning van onze innovaties in het sociale domein zoals tegenprestatie en onderwijsachterstandenbeleid sluiten goed aan op onze ambities."







VVD-leider Mark Rutte gaat de komende twee weken op zoek naar ministers en staatssecretarissen. Voor verschillende functies zijn Rotterdammers in de race.

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge wordt genoemd voor een post bij het ministerie van Onderwijs of Volksgezondheid. Het Rotterdamse D66-Kamerlid Wouter Koolmees zou een geschikte kandidaat kunnen zijn voor het ministerie van Financiën.

Hetzelfde geldt voor de Rotterdamse Carola Schouten van de ChristenUnie. Zij was als enige vrouw betrokken bij de formatieonderhandelingen. Bij de VVD wordt Kamerlid en oud-wethouder Mark Harbers getipt voor een kabinetsfunctie.







Het Rotterdamse CDA-raadslid Christine Eskes zegt dat een Rotterdams tintje in Den Haag niet zal misstaan. "Aan Hugo hebben we een goede wethouder, maar hij zal ook in Den Haag goed werk kunnen verrichten."

Op de website kabinetsformatie2017.nl zijn alle voorstellen te lezen.