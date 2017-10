Nieuw kabinet trekt extra geld uit voor Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid krijgt extra geld van het nieuwe kabinet. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trekken in totaal 900 miljoen euro uit voor meerdere bestemmingen in allerlei regio's, waaronder het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

De hoogte van het bedrag dat het zuiden van Rotterdam krijgt, is nog niet bekend. Marco Pastors van het Nationaal Programma is blij dat Rotterdam-Zuid wordt genoemd in het regeerakkoord. Dat is volgens hem voor het eerst.

De afgelopen maanden heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb vaak gelobbyd voor Zuid. Hij vroeg onder andere geld voor extra lessen op scholen, het aan het werk helpen van mensen in de bijstand en voor sloop- en nieuwbouw.