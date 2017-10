Komende drie jaar geen Formule 1 Grand Prix in Rotterdam

Voorlopig zullen we Max Verstappen nog niet in Rotterdam zien rijden

De komende drie jaar komt er sowieso geen Formule 1 Grand Prix in Rotterdam. Eerder werd duidelijk dat de Formule 1 dacht aan een Grand Prix in Rotterdam of Amsterdam. Door de verbouwing van de Maastunnel en de Coolsingel is dit voorlopig onmogelijk. Wethouder Adriaan Visser noemt het wel een uitdagend idee.

Voorlopig komt er dus geen Grand Prix in Rotterdam. “We zijn als College nog niet benaderd door de Formule 1. Het is sowieso al jammer dat er in eerste instantie aan Amsterdam werd gedacht”, zegt Visser met een knipoog tegenover RTV Rijnmond.

Voorlopig ondenkbaar

“De komende drie jaar is het sowieso ondenkbaar door de verbouwing van de Maastunnel en de Coolsingel. En bij de City-Racing die in Rotterdam plaats vond, waren er ook bedenkingen wat betreft milieu- en geluidsoverlast. We zeggen op dit moment dus geen ja, maar ook nog geen nee. Want het is wel een uitdagend idee en natuurlijk een uniek evenement.”

Schouders eronder

De Rotterdamse coureur Robert Doornbos hoopt alsnog op een Formule 1 Grand Prix in Rotterdam. “Ik zou het zelf fantastisch vinden. Maar als er geen politiek draagvlak voor is. Daarnaast zullen de Grand Prix in Los Angeles en New York wel voorrang krijgen. Het kan dus wel even duren voordat het echt serieus wordt. Maar de afgelopen jaren speelde een Grand Prix in Nederland wel.”

Volgens Doornbos is er dus nog hoop. “De Formule 1 wil cheaper, louder en faster worden. Zij zetten dus duidelijk in op de Formule 1-fans. Zij zien door de prestaties van Max Verstappen mogelijkheden in Nederland. Dus er blijft een kans.

Als het proces in gang gezet wordt én er politiek draagvlak voor is, dan wil ik mijn schouders er graag onderzetten en me inzetten voor een Formule 1 Grand Prix in Nederland. Maar zover zijn we helaas nog niet.”