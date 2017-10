Bijlow en St. Juste pakken punt tegen Oekraïne

Oranje

Feyenoorders Justin Bijlow en Jeremiah St. Juste hebben dinsdagavond met Jong Oranje 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong Oekraïne. In de EK-kwalificatiewedstrijd speelde Jong Oranje niet overtuigend, maar pakte het in Oekraïne dus wel een punt. Bijlow en St. Juste kwamen beide 90 minuten in actie.

Jong Oranje kwam in de eerste helft op achterstand. Door een handsbal van oud-Spartaan Denzel Dumfris, ging de bal na een half uur spelen op de stip. Oog in oog met Justin Bijlow faalde Viktor Kovalenko niet. Na een uur voetbal kam Nederland langszij. Gervane Kastaneer sprintte op de rechterflank weg van de Oekraïense verdediging en gaf hem voor op Justin Kluivert. Hij schoot hem fraai in de bovenhoek. Jong Oranje staat voorlopig derde met vijf punten uit vier gespeelde wedstrijden.