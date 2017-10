Senioren krijgen voorlichting over babbeltrucs

"Slachtoffers van babbeltrucs schamen zich vaak enorm", zegt de politie

In de Rotterdamse Kuip heeft de gemeente dinsdag een bijeenkomst georganiseerd over veiligheid voor senioren. Ouderen konden er weerbaarheidstrainingen volgen of workshops over babbeltrucs en digitale veiligheid.

De dag werd geopend door wethouder Joost Eerdmans. Toen hij vroeg wie er weleens slachtoffer is geweest van een babbeltruc, gingen er geen handen omhoog. Logsich, zei Alex van der Plas van de Politie Eenheid Rotterdam. "Iedere dag zijn er mensen die door gehaaide criminelen om de tuin worden geleid. Maar de slachtoffers van een babbeltruc schamen zich vaak enorm." In een speciale workshop gaf de politie voorlichting over babbeltrucs en zakkenrollers. Twee keer overvallen

"Ik durf 's avonds niet meer alleen de straat op", zei mevrouw Heinsman, die samen met haar man naar de Kuip was gekomen. Haar 94-jarige buurvrouw werd twee keer overvallen in haar woning. "Wij doen voor niemand meer zomaar de deur open." Omdat ze zich ook overdag niet meer zo veilig voelde bij het boodschappen gaat doen, schreef ze zich in voor de weerbaarheidstraining. Het Rode Kruis gaf trainingen valpreventie en er was ook aandacht voor digitalisering en het brandveilig maken van een huis.