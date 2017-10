Asbesthoudend grit door de hele regio gebruikt

Het asbesthoudende straalgrit van het Dordtse Eurogrit is door de hele regio Rijnmond gebruikt, blijkt uit onderzoek van Kiwa Compliance. Volgens de Rotterdamse vestiging van het onderzoeksbureau zijn de concentraties asbest in het grit laag.Sinds 1993 mag er in Nederland niet meer met asbest gewerkt worden. De stof wordt onder meer in verband gebracht met longkanker.

KIWA heeft de afgelopen zo'n dagen op dertig plekken in de regio Rijnmond het besmette grit gevonden. Het gaat om fabricagehallen, scheepswerven en metrostations waar recent onderhoud is gepleegd. Het grit is ook gebruikt op de Willemsbrug in Rotterdam. Er is volgens Kiwa sprake van een relatief laag percentage asbest in het grit. Voor mensen die bijvoorbeeld over de Willemsbrug hebben gelopen is dit niet gevaarlijk geweest. Het bureau gaat nu onderzoeken wat de consequenties zijn voor mensen die met het straalgrit hebben gewerkt. Zelf verantwoordelijk

Het Papendrechtse bedrijf Sibelco is zelf verantwoordelijk voor het asbest in geleverde straalmiddelen, stelt Kiwa. Volgens het bureau controleert Sibelco het grit niet goed. KIWA verwacht dat Sibelco daarom schadeclaims om de oren krijgt.