Nederland wint met Vilhena van Zweden, maar gaat niet naar WK

Tonny Vilhena

Het Nederlands Elftal is er in Amsterdam niet geslaagd zich te plaatsen voor het WK voetbal in Rusland. De ploeg van Dick Advocaat won met 2-0 van Zweden, maar dat was niet voldoende om zich te plaatsen. Daarvoor was een 7-0 overwinning nodig. Arjen Robben scoorde, in waarschijnlijk zijn laatste interland, tweemaal voor Nederland. Feyenoorder Tonny Vilhena speelde 90 minuten mee.

Naast Vilhena deden ook oud-Feyenoorders Daryl Janmaat en Georginio Wijnaldum mee. Karim Rekik en Vincent Janssen, die in hun jeugd voor Feyenoord speelden, kwamen ook in actie voor Oranje. Goals Robben

Nederland begon de wedstrijd nog met frisse moed. De ploeg zocht vanaf minuut één de aanval en dat resulteerde via Robben in twee kansjes. Na een handsbal van Victor Lindelöf mocht Arjen Robben in de zestiende minuut, vanaf elf meter aanleggen. Met een soort stiftje wist hij de doelman van Zweden vervolgens te passeren.Nederland ging daarna door. Zweden trok zich terug en Nederland viel, vaak via Robben, aan. De aanvoerder zorgde er vijf minuten voor rust voor dat Nederlands zelfs nog meer hoop kreeg. Hij schoot van buiten het strafschopgebied hard met links binnen. Na rust kwam Bas Dost erin en ging Nederland opportunistisch spelen. Nederland kreeg nog wat kansen, maar Oranje kon niet meer de energie leveren die het in de eerste helft bracht. Niet genoeg

Nederland eindigt uiteindelijk derde in de kwalificatiepoule. Zweden moet zich opmaken voor een play-off voor plaatsing voor het WK en Frankrijk werd door een overwinning op Wit-Rusland eerste. Zij plaatsen zich direct voor het WK voetbal in Rusland.

