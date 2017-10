De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 25-jarige Rotterdammer opgepakt voor een schietpartij aan de Westersingel.

Midden in de nacht kwam er bij de politie een melding binnen van de schietpartij in Rotterdam-West. Er was geschoten op een auto met vijf mannen erin, vermoedelijk na een ruzie. Agenten wisten kort daarna de verdachte aan te houden.

In de auto zit volgens de politie een kogelgat. Er is niemand gewond geraakt.