Kinderen vragen Dordtse Raad om veiliger kruispunt

Kinderen van de buitenschoolse opvang bij basisschool Johan Friso in Dordrecht hebben dinsdagavond bij de Dordtse gemeenteraad gepleit voor verkeersmaatregelen bij het gevaarlijke kruispunt op de Chico Mendesring.

Bij de kruising van het fietspad van en naar de school en de ringweg door de wijk Oudelandshoek zijn al diverse ongelukken gebeurd. De kinderen willen dat het kruispunt overzichtelijker wordt en auto's minder hard rijden.

Novèll, Myrthe, Firy (alle 10), Lis (9) en Dylano (8) vroegen om een spiegel en betere drempels in de weg. Ook willen ze dat de politie meer op snelheid controleert. De gemeenteraad lijkt meer te zien in snoeien van zichtbelemmerend groen dan een spiegel.

Verkeerswethouder Rik van der Linden complimenteerde de kinderen: "Erg goed om in zo'n korte tijd zoveel duidelijk te maken. Dat gebeurt hier niet vaak....". Ook juf Marleen was trots op 'haar' kids.

De gemeente heeft niets te vertellen over de politie, dus gaat de wethouder daarmee in gesprek: "gelukkig gaan we zelf wel over de inrichting van de weg, dus daar kunnen we iets aan doen."

Eerst wil hij ook in gesprek met de school: "Want het zijn vaak de ouders van de kinderen zelf die voor verkeersproblemen zorgen". Eén van de kinderen verzuchtte na afloop: "ze moeten niet alleen praten!"

Van der Linden pakte dat signaal wel op: "Of er iets in het vat zit voor de kinderen? Tuurlijk! "