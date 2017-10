Hoeksche waard wil meer huizen bouwen tegen vergrijzing

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hopen op termijn toch meer huizen te mogen bouwen dan de drieduizend die de provincie Zuid-Holland nu heeft voorgesteld. Dat is nodig om meer jonge gezinnen naar de Hoeksche Waard te trekken en zo de vergrijzing aan te pakken.

Wethouder Piet van Leenen van Oud-Beijerland: "Wij zien dat het aantal gezinnen van boven de 55 jaar flink gaat stijgen, terwijl het aantal jonge gezinnen afneemt. Dat is een zorg als we het hebben over arbeidskrachten en voorzieningen, zoals scholen. Een forse aanslag op de vitaliteit van de Hoeksche Waard".

Buitengebieden

De gemeenten in de Hoeksche Waard wilden de komende jaren juist duizend woningen extra bouwen voor met name mensen van buiten. Die huizen kwamen naast de drieduizend huizen die in de planning bestemd zijn voor de eigen bewoners van de Hoeksche Waard.

Volgens de provincie Zuid-Holland zijn er in de toekomst geen extra eengezinshuizen in de buitengebieden nodig. Er zou juist veel vraag zijn naar huizen in de steden.

De gemeenten in de Hoeksche Waard gaan nu eerst drieduizend huizen bouwen. Voor zowel eigen inwoners als buitenstaanders. Eind volgend jaar gaan ze opnieuw in gesprek met de provincie en wordt er gekeken of er toch nog meer woningen moeten komen.