Tapia met Peru naar play-offs voor WK

Renato Tapia houdt met Peru uitzicht op deelname aan het WK Voetbal 2018. De Feyenoorder speelde met Peru gelijk bij Colombia (1-1), wat voldoende was voor kwalificatie voor de intercontinentale play-offs tegen Nieuw-Zeeland.

Peru heeft wat geluk, want normaal gesproken was het punt niet genoeg geweest. Paraguay ging echter voor eigen publiek verrassend onderuit tegen hekkensluiter Venezuela, waardoor de Peruanen op de vijfde plaats eindigen.

Peru speelt op 6 november uit bij Nieuw-Zeeland. De return in Lima is op 14 november. Door deze planning is Renato Tapia op zondag 5 november niet inzetbaar voor Feyenoord, dat die middag uit speelt bij ADO Den Haag.