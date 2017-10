Rotterdamse bioscoop opent eerste 4DX-zaal

Foto: wiki

Bioscoopexploitant Pathé opent in december in de vestiging bij de Kuip in Rotterdam en De Munt in Amsterdam de eerste twee 4DX-zalen. Het gaat om een nieuwe technologie die middels twintig effecten de bioscoopervaring nog intenser maakt.

De zaal heeft bijvoorbeeld bewegende stoelen, weersimulaties en geuren die synchroon met de filmbeelden door de zaal worden verspreid, maakte de exploitant woensdag bekend. De 4DX-stoelen kunnen meerdere kanten op bewegen zodat de kijker zich nog meer dan bij bijvoorbeeld 3D in de film waant. De stoelen bewegen omhoog en omlaag, naar links en naar rechts en van voren naar achteren als de film daar om vraagt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als personages in de film vliegen of duiken. Bioscopen in de regio zijn al langer bezig met innovatie. In 2012 introduceerde het filmtheater aan het Veerplein in Vlaardingen het geluidssysteem Dolby Atmos met 64 geluidsboxen. Bovendien werden de stoelen op de twee achterste rijen in de zaal beweegbaar.