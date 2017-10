RET wordt gek van kort parkeren op rails tramlijn 4

Tram's Rotterdam Centraal (Foto: Tom van Vark)

Automobilisten stellen het geduld van reizigers en bestuurders van tramlijn 4 op de proef. Sinds zaterdag heeft de tram al zes keer niet kunnen verder rijden omdat mensen in Rotterdam-West hun wagen op de rails zetten. Woensdagmorgen was het twee keer raak in twee uur.

De Vierambachtsstraat en de Claes de Vrieselaan zijn bekende plekken van de foutparkeerders. ‘’Het zijn mensen die bijvoorbeeld een boodschapje in een winkel moeten doen,’’ zegt een woordvoerder van de RET. ‘’Of ze moeten éven ergens langs. Dan stallen ze de auto op de trambaan.’’ De trambestuurder en de reizigers moeten vaak geduld hebben. De politie is niet altijd in de buurt en ook de vliegende brigade van de RET is vaak net te ver weg om te kunnen ingrijpen. ‘’Onze mensen hebben een apparaat met wieltjes. Dat kunnen ze onder de auto schuiven en de wagen vervolgens verplaatsen,’’ legt de woordvoerder van de RET uit. ‘’Maar ik hoop dat de mensen meer aan de bestuurders en reizigers van tramlijn 4 willen denken. Die worden gek van zulke parkeeracties.’’