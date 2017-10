Oorlogsfilmpjes van papier

Dat Rotterdammers vindingrijk waren tijdens de Tweede Wereldoorlog blijkt maar weer uit tekenfilmpjes van papier, die zijn opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam 40-45 NU.

De collectie van het museum is begonnen als privéverzameling van Arie Mast. Om zijn oorlogstrauma te verwerken, werd hem aangeraden te gaan verzamelen. Niet wetend dat zijn verzameling ooit zou uitgroeien tot een Rotterdams museum. In de begindagen zijn dus veel voorwerpen niet gedocumenteerd en zo komt het dat er in het depot nog regelmatig vondsten worden gedaan.

Strookjes papier



Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam 40-45 NU : "Ik vond een blik met opschrift ‘London House coffee'. De schenker is onbekend. Als ik het open liggen er opgerolde strookjes papier in. Ongeveer 2 centimeter hoog en soms wel een halve meter lang."

Het papier is zo strak opgerold dat Van der Hoeven moeite heeft met het uitrollen. Als dat eenmaal voorzichtig is gelukt, ziet hij teksten en tekeningetjes.

‘Voor kinderen van 8 tot 88 jaar en jonger en ouder…

Journaal Klucht Oorlogs- en Profilti nieuws.

Stilte tijdens de voorstelling.’

Juweeltjes



Van der Hoeven: "Een creatieve maar voor mij onbekende heeft een lange strip gemaakt dat een film moet voorstellen. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes en hebben titels als: Maak uzelf en uw gezin vertrouwd met het bestrijden van brandbommen!’ of ‘Oorlogswapenen der Duitse Wehrmacht en Kriegsmarine ‘ en ‘De Aanval op Keulen.’ Duidelijk is wel dat de filmpjes zijn gemaakt ter lering en vermaak."

Deze 'tekenfilms' zijn lang geleden aan de verzameling van Arie Mast toegevoegd. Het is moeilijk te achterhalen wie ze heeft gemaakt. Begin oktober krijgt Van der Hoeven weer zo'n 'strip' te zien. "Ik kreeg iemand op bezoek die een bijzondere strip bij zich had. Bijzonder was het zeker! Het was een papieren filmrol zoals in het koffieblikje. Maar dan drie en een halve meter lang en 5 cm. breed."





A happy day

De titel van de film is 'A happy day'. Het gaat over een dag uit het leven van een Rotterdammer die in 1944 een tocht naar Leiden maakt. Van der Hoeven: "De tekeningen zijn gemaakt op papier en op de achterkant is te zien dat het briefpapier was van de firma Fuldauer, een bedrijf in scheepswaren in Rotterdam. Om het op een echte filmrol te laten lijken is de hele strook onder en boven van een perforatie voorzien."

In 'A happy day' maakt de Rotterdammer onderweg van alles mee. Hij gaat met de trein en die trein wordt onderweg door de geallieerden beschoten. Hij zoekt dekking in een sloot. De trein wordt geheel vernield en hij moet te voet verder. Dan krijgt hij een lift van een boer met paard en wagen.

"De film, zo blijf ik het maar noemen, is werkelijk schitterend gemaakt en eigenlijk zou het afgedrukt moeten worden als een stripverhaal. De schenker moet nog overleggen met de familie, maar ik heb goede hoop dat het museum het ooit mag opnemen in de collectie", aldus Johan van der Hoeven.