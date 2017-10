Capelse: veiligheid is belangrijk als je uit de kast komt

Het is nog steeds hard nodig, aandacht voor acceptatie van homoseksualiteit. Dat zegt de 21-jarige Quirine Lengkreek uit Capelle aan den IJssel. Daar vond woensdag in het kader van de internationale Coming-Outdag voor het zesde achtereenvolgende jaar het Regenboogontbijt plaats.

''Ja, het is zeker nog nodig. Ik heb in Capelle op school gezeten en ben daar zelf uit de kast gekomen. In mijn klas viel dat goed, maar bij de rest van de school was dat moeilijker'', aldus Quirine op Radio Rijnmond. ''Er was sowieso heel weinig voorlichting over homoseksualiteit en seksualiteit in het algemeen.''

De verbetering van acceptatie van homoseksualiteit is al langer een probleem. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek bijvoorbeeld eerder dat de meeste moslims en strenggelovige protestanten tegen homoseksualiteit zijn. En die houding verbetert niet.

Veiligheid

Volgens Quirine is een veilige omgeving op school heel belangrijk voor ontluikende homoseksualiteit.

''Als je niet uit de kast wil komen, dan moet je dat vooral niet doen. Dat is helemaal aan jou, maar het is wel de bedoeling dat scholen een veilige omgeving voor iedereen zijn en dat als je dat wilt vertellen aan je klas, dat dat kan op een veilige manier.''

Regenboogpad

Wethouder Eric Faassen van Capelle aan den IJssel was woensdag ook van de partij bij het Regenboogontbijt in de Dorpsstraat. Hij benadrukt het belang van een actieve gemeentelijke rol:

''Achter het gemeentehuis komt een regenboogpad. Dat moet volgend jaar gaan gebeuren. We zijn een regenbooggemeente en hebben het ook echt in het coalitieakkoord benoemd'', besluit Faassen.