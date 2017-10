Prins Clausbrug Dordrecht wordt 3,5 miljoen duurder

De Prins Clausbrug, die de Dordtse binnenstad moet gaan verbinden met de nieuwe wijk Stadswerven, wordt veertig procent duurder dan aanvankelijk was gedacht. B&W van Dordrecht vragen de gemeenteraad 3,5 miljoen euro extra uit te trekken.

Er staat 8,9 miljoen euro klaar, maar dat is dus te weinig. "Dat bedrag was de inschatting van enkele jaren geleden, toen bouwbedrijven weinig werk houden en voor lage bedragen wilden werken. Die tijd is dus voorbij", verklaart wethouder Piet Sleeking.

"We hebben bij veel bouwprojecten in de afgelopen jaren geld over gehouden, maar nu moet er inderdaad geld bij. Ik denk, dat we ook goede argumenten hebben om de gemeenteraad er van te overtuigen, dat dit extra geld nodig is."

Sleeking vindt de belofte aan huizenkopers op de Stadswerven de belangrijkste: "Mensen rekenen er op, ook toekomstige kopers". Kiezen voor een goedkopere brug lijkt geen alternatief: "Dan moet je dit plan schrappen en dat lijkt ons niet verstandig."

Volgens de wethouder loopt de bouw dan twee jaar vertraging op, komt een provinciale subsidie op losse schroeven te staan en is het maar de vraag of een andere brug veel goedkoper is: "Een hele simpele brug misschien wel, maar daar moet je nog eeuwen tegenaan kijken..."

Als de Dordtse gemeenteraad bereid is het krediet te verhogen van 8,9 naar 12,4 miljoen euro kan de bouw volgend jaar van start gaan en wordt de 120 meter lange fiets- en wandelbrug over het Wantij in 2019 in gebruik genomen.