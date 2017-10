Bij FC Dordrecht roepen ze nog wekelijks de republiek uit

Koude en gure voetbalavonden aan de Krommedijk en verre uitwedstrijden naar Venlo en Leeuwarden. Ze staan allemaal beschreven in een boek over FC Dordrecht: De republiek wordt uitgeroepen.

"De club fascineert", zegt schrijver Pieterjan Geneugelijk, die naar eigen zeggen is 'aan komen waaien' bij de Dordtse Schapenkoppen. "Ik woon pas sinds zes jaar in de Drechtsteden. Daarvoor was ik nog nooit bij Dordrecht geweest."

De eerste keer toen de auteur van het boek bij de voetbalclub binnenkwam schrok hij een beetje: "In het donker sta je bij de pisbakken, een beetje te zoeken waar je het moet laten", vertelt Geneugelijk. "Dat fascineert mij."

Openluchtkroeg

Voor het voetbal zelf hoef je niet naar de Krommedijk, vindt de schrijver. "Het kunnen mooie avonden zijn, maar de verhalen erachter intrigeren vooral. Het is meer een openluchtkroeg waar af en toe ook gevoetbald wordt."

De 'social happening' staat volgens Geneugelijk bovenaan. Hij ervaart met de spelers van FC Dordrecht geen band: "Elk jaar is het weer een nieuw vreemdelingenlegioen. Ik heb geen topspeler. Met de sfeer heb ik juist wel veel."

Republiek

De titel slaat terug op twee verhalen, weet Geneugelijk te vertellen. "Tijdens de periode toen Nederland nog een republiek was, gloreerde Dordrecht. Dat was in de Middeleeuwen."

De republiek wordt volgens Geneugelijk nog steeds uitgeroepen bij FC Dordrecht: "Eén supporter roept dan 'Republiek!'. De rest van het publiek schreeuwt dan 'Dordrecht!'."

Ook slaat de titel een beetje terug op de jaren negentig toen het heel slecht ging met Dordt: "Toen is het idee geopperd om Dordrecht zelfstandig republiek te laten worden. Dan zou Dordrecht Europees voetbal kunnen spelen", zegt Geneugelijk lachend.

Rode draad

Samenvattend zegt de schrijver over zijn boek dat hij erin probeert duidelijk te maken dat de Jupiler League leuk kan zijn. "Het is een competitie waar niet veel aandacht aan wordt besteed. Ik probeer Dordrecht op die manier een beetje te promoten."

Het boek De republiek wordt uitgeroepen is gebaseerd op de ervaringen van Pieterjan Geneugelijk die hij opdeed tijdens het afgelopen seizoen van FC Dordrecht.