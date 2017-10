Kat met vijf poten in asiel

Bij de Stichting Zwerfkatten Rijnmond is een bijzondere logé binnengebracht: een kat met vijf poten. "Dit hebben wij nog niet eerder meegemaakt", schrijft het asiel op Facebook.

De ongecastreerde kater is gevonden op de Voorde in Rotterdam-Zuid. De melder zei dat de kat last had van zijn heup.

"Maar toen de dierenarts ernaar keek, schrok ze best wel", zegt Sigrid Hogendoorn van de stichting. "Ze dacht dat de poot gebroken was." Achteraf bleek dat dus niet geval en had het dier een extra pootje.

De opvang gaat uitzoeken wie de eigenaar is. Het asiel heeft de kat vooralsnog Quin genoemd. Als zijn baasje zich over twee weken nog niet heeft gemeld, kan hij over twee weken worden geadopteerd.