Aboutaleb: legale wietteelt ontlast politie

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is tevreden dat de proef met legale wietteelt en de sluiting van de kolencentrales expliciet genoemd worden in het regeerakkoord.

''Ik heb voor veel gelobbyd, waar ik heel blij mee ben'', zei hij woensdag op Radio Rijnmond vanuit Japan. Aboutaleb is daar deze week op werkbezoek.

''Er ligt een plan om in Rotterdam gereguleerde wiet te gaan telen. Wie dat straks gaat doen, zijn allemaal onderwerpen die ik nog met de gemeenteraad moet bespreken. Maar het idee ligt er. We willen het niet alleen gaan doen omdat het zo spannend is, maar tientallen procenten van mijn politiecapaciteit zit nu in drugsgerelateerde zaken.''

De Rotterdamse gemeenteraad praat donderdag over de wietproef. D66, PvdA, GroenLinks, SP en VVD stellen voor om Rotterdam aan het kabinet voor te stellen als een van de steden waar de proef komt.

Kolencentrales

Aboutaleb is ook tevreden over de passage in het regeerakkoord die gaat over de kolencentrales. ''We hebben gelobbyd voor de energietransitie met de kolencentrales. Het kabinet zegt dat in 2030 alle kolencentrales in Rotterdam sluiten, en in deze kabinetsperiode een. Je kunt je afvragen of 2030 niet te ver weg is, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.''

De komende dagen is Aboutaleb nog in Japan waar hij overheden en bedrijven bezoekt. ''Wij bezoeken in de wereld met enige regelmaat bedrijven die in Rotterdam geïnvesteerd hebben. Die zoeken we op om te horen hoe het met hen gaat en om te horen wat de plannen zijn voor de komende jaren. En wij vertellen wat onze plannen zijn als stad.''

Eberhard van der Laan

Zaterdag is hij terug in Nederland voor de begrafenis van burgemeester Eberhard van der Laan in Amsterdam. ''Pas goed op de stad als ik er niet ben hè'', besluit Aboutaleb het gesprek op Radio Rijnmond.