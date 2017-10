Asbestbesmetting bij Sibelco mogelijk nog groter

Asbestlint (archieffoto)

In een tweede product van het Papendrechtse bedrijf Sibelco zit mogelijk asbest. Uit onderzoek van klanten is gebleken dat in zand dat voor zandstralen wordt gebruikt de kankerverwekkende stof ook is aangetroffen. Het gaat om het product olivinezand.

Het asbest is gevonden na testen van klanten. Deze bedrijven willen anoniem blijven. Sibelco heeft de rapporten ook gezien. ‘’Maar,’’ zegt een woordvoerder, ‘’wij erkennen de testen niet. De verkeerde testen zijn ingezet of de voorschriften zijn verkeerd toegepast.’’ Het olivinezand, dat wordt gebruikt om te zandstralen, zou het mineraal amfibool bevatten. In deze stof zitten ook soorten asbest. De testen zijn gedaan bij olivinezand dat ligt opgeslagen. ‘’Maar delen van die berg zand zijn ook al gebruikt’', weet asbestdeskundige Jasper Kosters uit Hellevoetsluis, die is geïnformeerd over de rapporten. De Inspectie Leefomgeving en Transport wist nog niet van de rapporten. De dienst gaat de documenten opvragen bij Sibelco. OnderhoudNL, de brancheorganisatie, heeft de leden inmiddels geadviseerd om alle producten van Silbelco, verkocht door Eurogrit BV, te laten testen door een gecertificeerd laboratorium. Aluminium slak wordt bij het stralen veel meer gebruikt dan olivinezand.

Ook Sibelco laat alle producten testen door laboratoria. Aluminium slak

Vorige week werd geconstateerd dat het product aluminium slak van Sibelco (Eurogrit) asbest bevat. Het bedrijf uit Papendrecht besloot vervolgens om de hele voorraad van het spul uit de handel te halen. Olivinezand werd door het bedrijf als alternatief aangeboden. Vorige week werd geconstateerd dat het product aluminium slak van Sibelco (Eurogrit) asbest bevat. Het bedrijf uit Papendrecht besloot vervolgens om de hele voorraad van het spul uit de handel te halen. Olivinezand werd door het bedrijf als alternatief aangeboden. Met het aluminium slak is onder meer de Willemsbrug in Rotterdam gestraald om de oude verflaag te verwijderen. Allerlei partijen, waaronder de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoeken hoe ernstig de vervuiling is en welke risico’s mensen lopen als ze met de stof hebben gewerkt.