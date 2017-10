Ruim 4000 troostbeertjes voor ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid

De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid heeft een recordaantal van 4272 troostbeertjes gedoneerd gekregen. De dienst sloeg onlangs alarm omdat de beertjes op waren die bij een ongeval aan kinderen worden gegeven.

Sinds een paar jaar krijgen kinderen die betrokken zijn bij een ongeval als troost een beertje. De ambulancedienst koopt de beren bij de stichting Goodbears. Vanuit de zorgverzekering worden de knuffelbeesten niet vergoed, dus de ambulancemedewerkers zijn volledig afhankelijk van giften.

De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid deed daarom onlangs op sociale media een oproep om beertjes te doneren. En met succes. Er kwam genoeg geld voor duizenden knuffelbeesten binnen.

Kringloopwinkel De Cirkel uit Hardinxveld-Giessendam was de gulste gever. Ploon Trapman en Teunie Zoetekouw van De Cirkel overhandigden de knuffelbeesten woensdagmiddag aan directeur Hans Jansen van de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid.

''Wij vinden het fijn dat kinderen die in een moeilijke situatie zitten een beetje troost krijgen van zo'n beer. Dus daarom hebben we 24 dozen met elk 24 beren gedoneerd'' zegt Ploon Trapman. Haar collega Teunie Zoetekouw vult aan: ''Het zijn bij elkaar 576 beren. Dus we hopen dat ze nu weer even vooruit kunnen.''