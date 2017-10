Rotterdam opnieuw teruggefloten over milieuzone

Automobilisten met een oude benzineauto mogen gewoon weer de binnenstad van Rotterdam in. De Raad van State zei woensdag dat de gemeente de auto's onterecht heeft geweerd.

Eerder tikte de rechtbank Rotterdam de gemeente al op de vingers vanwege de milieuzone. In juni haalde de bestuursrechter een streep door de plannen van verantwoordelijk wethouder Pex Langenberg (Duurzaamheid), omdat hij zijn voorstel voor de milieuzone niet goed had onderbouwd.

Benzineauto's van voor 1992 die sinds april 2016 niet meer welkom waren, mochten daarna weer de de binnenstad in. Langenberg maakte na de uitspraak een nieuw verkeersbesluit waardoor de benzinewagens alsnog konden worden geband. Tot grote woede van oldtimerbezitters, die naar de rechter stapten. Met succes, blijkt nu.

"Rotterdam heeft onjuist gehandeld. De uitspraak van de rechter van juni is niet opgeschort geweest en geldt dus nog altijd", legt een woordvoerder van de Raad van State uit. Het is dan ook opmerkelijk te noemen dat de gemeente in de tussentijd de milieuzone weer heeft ingevoerd.