In een container met cacaobonen uit Ecuador heeft de Rotterdamse douane tweehonderd kilo cocaïne gevonden. De harddrugs hebben een straatwaarde van zo'n vier miljoen euro.

De coke is al op 23 september ontdekt, maar de vangst is woensdag pas bekendgemaakt in verband met het onderzoek naar de drugshandelaren.

Er is nog niemand aangehouden.