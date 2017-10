Rechter: ZH mag Chemours geen dwangsom opleggen

De provincie kan chemiebedrijf Chemours geen dwangsom opleggen in geval van een calamiteit. Dit heeft de Raad van State woensdag bepaald in een spoedprocedure. Het Dordtse bedrijf had zich verzet tegen de hoge boete die de provincie Zuid Holland kan opleggen als zich een incident voordoet en dat niet op tijd wordt gemeld.

De aanleiding voor deze dwangsom is een incident bij DuPont in augustus vorig jaar. Toen bleken grote hoeveelheden van de stof formaldehyde te zijn weggelekt. Het incident werd te laat gemeld bij de toezichthouder. Dit verontrustte de provincie die daarop besloot dat er bij een volgend incident een dwangsom zou moeten worden betaald van tienduizend euro. Bedrijf gesplitst

Chemours en DuPont waren ooit één bedrijf, maar sinds 2015 is het bedrijf gesplitst. Omdat het incident in augustus plaatsvond bij DuPont en niet bij Chemours, vindt het laatste bedrijf het onterecht dat de provincie hen ook een boete zou opleggen. De Raad van State is het hier mee eens. Het gaat hier om een tussenuitspraak, de definitieve uitspraak in de bodemprocedure komt later. Het is nog niet duidelijk wanneer.