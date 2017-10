VIDEO: Rondleiding door net geopende megabioscoop Schiedam

Megabioscoop Euroscoop langs de A20 in Schiedam is woensdag geopend. Het complex met elf zalen en 2600 stoelen is een geduchte concurrent van bioscopen in binnensteden. De 850 parkeerplekken zijn tijdelijk gratis. Vanaf volgend jaar betalen automobilisten een euro voor drie uur.

Euroscoop verwacht zeshonderdduizend bezoekers per jaar te trekken. Er wordt onder meer gemikt op inwoners van gemeenten als Vlaardingen, Maassluis, maar ook het Westland. Met de vestiging in Schiedam heeft het Belgische Euroscoop zijn derde Nederlandse vestiging te pakken. Op de kaart

Hoewel de bioscoop buiten het centrum ligt en vanaf de snelweg makkelijk te bereiken is, hopen ondernemers toch dat de ondernemers in de binnenstad zullen profiteren van komst van de cinema. "Alles wat Schiedam op de kaart zet, is welkom", zegt Phonse Ockerse van ondernemersclub Schiedam Centrum. "Al komt er maar een paar procent van de filmliefhebbers na hun bezoek het centrum in, dan is dat winst". Acties

De ondernemers willen in gesprek met de nieuwe bioscoophouder om te kijken of er samenwerking mogelijk is. Ockers: "Je kunt dan denken aan een actie waarbij een bioscoopkaartje kan worden gewonnen. Of een arrangement van een diner plus bioscoopbezoek."