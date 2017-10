Rijnmond Nu is LIVE bij de Rotterdam Business Challenge

Business Challenge Rotterdam 2017 in Ahoy

De Business Challenge Rotterdam is de kans om nieuwe en bestaande relaties te ontmoeten! Het is het grootste netwerkevent van de regio Rijnmond op 11 en 12 oktober. Rijnmond Nu is er bij! Tussen 16.00 en 19.00 hoor je niet alleen het nieuws van deze dag, ook word je geïnspireerd door bevlogen ondernemers!

Geschreven door Danique Crijnen

Reageren op de uitzending? Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl of twitter @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.