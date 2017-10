Het was voor agenten niet al te moeilijk om woensdagochtend een 38-jarige koperdief aan te houden. De man werd slapend gevonden door een bouwvakker, die alarm sloeg.

De inbreker was op koperjacht in een pand aan de Rotterdamse Melchertstraat. Hij zit nu in de cel. De tas vol koper, die bij hem lag, is in beslag genomen.